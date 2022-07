Tábor získal od Jihočeského kraje budovu bývalé sýpky v Měšicích

Budova pochází z roku 1730. Před čtyřmi lety ji majitel rekonstruoval. „Statika objektu je v pořádku, nikudy do něho neteče, neohrožuje ho zevní vlhkost. Dříve se zde skladovalo obilí, teď by budova mohla mít novou funkci,“ řekl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Součástí sýpky by se také mohlo stát sociální zázemí s možností občerstvení pro přilehlé sportoviště a rekreační zónu. Velký zájem o pronájem části prostor projevil Domácí hospic Jordán, a to na sklady a kanceláře. Kraj budovu převedl na město pod podmínkou, že v následujících 20 letech se nebude měnit majitel. Podle Pavlíka by se otázka sýpky měla stát jedním z hlavních témat koalice, která vznikne po podzimních komunálních volbách. „Nové zastupitelstvo, nové vedení města bude muset uchopit, co budova potřebuje, co bude nejekonomičtější. Vše by mělo vyústit v zadání studie proveditelnosti,“ řekl starosta.