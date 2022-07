V Táboře vystavili kabelky, jež nosí ředitelka firmy Petrof či vnučka Peroutky

Lidé tam uvidí 12 kabelek s příběhem jejich majitelek a dalších 42 ze sbírky, kterou vlastní architektka a autorka výstavy Zuzana Ilinčevová. Expozicí chce návštěvníky potěšit v době, která s sebou nese hodně smutného. Výstava Příběhy kabelek významných žen potrvá do 2. září.

„Důležité pro mě je, že jsou s kabelkami spojené lidské příběhy. Trochu nám v dnešní době chybí tajemství, a to jsem se snažila ukrýt do výstavy; mám i jednu kabelku, kde je dopis z první světové války. Lidé mají mít v životě potěšení, a protože je kolem nás poměrně hodně smutných záležitostí, snažím se výstavou lidi potěšit,“ řekla Ilinčevová.

Zaměřila se na ženy, které se jí zdály zajímavé. Jsou to jejich osobní kabelky. Buď se s jejich majitelkami setkala, nebo je oslovila. Lidé tak spatří kabelky, které nosí či nosily novinářka a vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová, ředitelka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová, manželka senátora TOP 09 Tomáše Czernina Ursula Czerninová nebo Jana Dubová, která prošla koncentračními tábory v Terezíně i Osvětimi.

Dalších 42 kabelek doplnila Ilinčevová do výstavy ze své sbírky, čítající 412 kabelek. Snažila se, aby lidé viděli kabelky z různých období, zajímavých barev či zapínání. Některé kabelky mají třeba takzvaný bajonetový uzávěr. „Dvakrát otočíte a pak se zaklapne,“ popsala Ilinčevová.

Kabelky sbírá zhruba od roku 2010. Sama je překvapená, kolik jich už nashromáždila. „Myslela jsem si, že nejenom toho počtu nedosáhnu, ale když budu mít sto, tak to bude maximum,“ řekla. Lidí, jež blíže potkává, se ptává, zda někdo z rodiny má kabelku, kterou by mohla do sbírky přidat. Po nových kabelkách stále touží. „Stává se mi, že nesu šíleně rozhastrošenou nákupní tašku, v ní čtyři kabelky a strašně se těším, že jeden den je v ní ještě nechám a podívám se na ně až ten následující,“ popsala.