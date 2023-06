V jihočeské Soběslavi vystavili poklad stříbrných mincí z třicetileté války

Na Táborsku je to ojedinělý nález, všechny ostatní byly pražské groše různých panovníků. Lidé si mohou v muzeu také vyrazit vlastní minci. ČTK to řekl vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid. Poklad dnes lidé spatřili poprvé při muzejní noci na téma třicetileté války.

Mince objevil před 15 lety soběslavský penzista František Dedek, když šel na procházku podél černovického potoka. Tehdy se tam stavěla dálnice. Asi tři kilogramy mincí si tam na přelomu let 1620 až 1621 zakopal zřejmě nizozemský voják. „Víme, že při třicetileté válce tady operovala různá vojska. Domníváme se, že si to tam zakopal nějaký nizozemský žoldnéř a osud mu nedopřál se pro to vrátit. Zásadní indicií je, že několik set mincí jsou nizozemské escaliny z části Nizozemí, která vyhlásila nezávislost na Habsburcích a potom podporovala české stavovské povstání. Jak ten voják putoval Evropou a dostával cestou další žold, tak ho různě měnil, je tam spousta německých mincí, potom české mince,“ řekl Abazid.