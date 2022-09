V kasárnách na pozemcích Jihočeského letiště by mohl vzniknout akvapark

Stát by měl podle hejtmana dávat dotace na demolici podobných brownfieldů, díky tomu by se taky pořád nezastavovaly nové pozemky. Jihočeský kraj by mohl v areálu letiště komerčně využít desítky tisíc metrů čtverečních.

„Podle mého by byl akvapark velmi vhodný do prostoru, kde jsou kasárna. To je obrovský prostor, kam by se taková zajímavá atrakce bezesporu vešla. Má jeden základní problém, že jsou tam ještě pořád ty budovy kasáren, které už jsou neobyvatelné, nepoužitelné, a pro mě je tohle debata, kterou musíme vést s vládou. Je to typický brownfield a vláda by se k nim měla chovat trochu jinak. Nás dnes všichni nutí: my vám dáme dotaci na to, když ty baráky opravíte a zateplíte. Ale my je nepotřebujeme opravit a zateplit, protože v nich nepotřebujeme nic dělat. Potřebovali bychom je zbourat, ale jenom zbourat bude stát třeba 350 milionů. A ty bychom naopak potřebovali na to, abychom za ně postavili akvapark,“ řekl Kuba.

Podle něj by měl stát dávat dotace na to, aby se podobně nevyužívané plochy, jimž se říká brownfield, srovnaly se zemí. „Když pak přichází soukromý investor a chtěl by takový akvapark stavět, tak si nikdy nepořídí pozemek, kde první půlmiliardu dá na to, aby ho vůbec srovnal se zemí. Když se tohle (dotace na brownfieldy) nebude dělat, tak se pořád bude stavět na dalších a dalších pozemcích. Pořád se budou zabírat jiné a nám tady budou stát vymlácené budovy, které nikdo nepotřebuje,“ řekl Kuba.

Ohledně provozování letiště oslovila kraj již dříve společnost Accolade. Firma chce provozovat letiště a má také zájem o pozemky. Kuba dává přednost tomu, aby zastupitelé pronajali pozemky s právem stavby na 50 let. Využít lze desítky tisíc metrů čtverečních.

Letiště v Plané zaznamenalo loni 7281 pohybů, vzletů a přistání a skončilo se ztrátou téměř tři miliony korun. Chod letiště ovlivnila covidová pandemie. Vyplývá to z výroční zprávy. Od poloviny roku 2020 mohou z letiště létat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů.