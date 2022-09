V Krumlově stále chybí zájezdy, víc peněz získal letos z parkování aut

Radnice zpoplatnila vjezd autobusů 1. června 2019. Před pandemií jezdilo do města ročně kolem 16.000 zájezdových autobusů. Zatímco v roce 2019 vybral Krumlov na poplatcích od těchto autobusů na bus stopech přes 20 milionů, předloni to bylo o 87 procent méně a loni pokles pokračoval na 617.000 korun. Druhý rok po sobě chyběly kvůli covidu příjmy od turistů. Za letošní první pololetí byl příjem z bus stopů milion korun, v lednu až červnu 2020 to byl trojnásobek, loni 12.000 korun.