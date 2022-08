Krumlovský zámek přilákal v létě asi o třetinu méně lidí než před pandemií

Na krumlovský zámek přišlo v červenci asi 45 000 lidí, za srpen to bude téměř 50 000 turistů. Je to zhruba 65 procent stavu před covidem, proti loňsku a předloňsku pak nárůst o třicet až čtyřicet procent. Před pandemií přijelo každý letní měsíc kolem 80 000 lidí.

„Je pro nás příjemné, že návštěvnost obecně stoupá, ale výnosy a počty návštěvníků zdaleka nedosahují předcovidového období. Ale roky 2018 a 2019 se už diskutovalo o nepřiměřené návštěvnosti, o přílišném zatížení památkových objektů, o nezvladatelném masovém turismu. Kdybychom docílili 75 procent předcovidového období, byli bychom rádi a byla by to únosná mez,“ řekl ČTK krumlovský kastelán Pavel Slavko. Návštěvnost od ledna do srpna je v Krumlově proti roku 2019 poloviční.

Slabší sezonu než loni prožili v autokempu Velký Vír na břehu orlické přehrady, který nabízí 80 chatek a místa pro stany a karavany. „Ubytování v chatkách bylo dobré do srpna, pak Povodí Vltavy upustilo přehradu, čímž to úplně zabilo. Ale stany a karavany byly slabší. Buď to už lidi neláká nebo jeli do Chorvatska. Není to tragické, ale je jich o pětinu méně než loni,“ řekl ČTK hlavní správce kempu Tomáš Huml.