Ještěd o návštěvníky v létě nepřišel, jinde v kraji byla sezona průměrná

Ještěd zůstal pro turisty v létě lákadlem, i když od loňského podzimu je po pádu jedné z kabin mimo provoz lanová dráha. „Hotel na Ještědu si své hosty vždy najde a co se týče restaurace, tak tam jsme velmi závislí na počasí. Výletu na Ještěd nefandí velmi teplé počasí, když jsou lidé raději u vody, ani deštivé, kdy se nechce nikomu na výlet,“ řekla Lánská. Právě za špatného počasí bylo podle ní znát, že kabinová lanovka je mimo provoz. „Lanovka i za špatného počasí vždy dovezla skupiny lidí, kteří by se nahoru pěšky nevydali,“ dodala.

Za hodně povedenou považuje Hanuš zejména druhou polovinu léta. Obdobnou zkušenost má i starosta Bedřichova Petr Holub z protilehlých Jizerských hor. „Začátek léta byl takový rozpačitý, až jsme si říkali, že skutečně všichni odjeli k moři. Pak se to ale začalo zlepšovat a hory se naplnily pobytovými i jednodenními turisty,“ řekl Holub. I proto sezonu hodnotí jako docela dobrou. „Na to, jak je ta doba náročná v souvislosti se vším co se děje, tak myslím, že dopadla uspokojivě. Určitě nebyla nejlepší, to rozhodně ne, ale myslím si, že stěžovat si podnikatelé v horách nemohou,“ dodal. Také starosta zaznamenal, že lidé shání ubytování na poslední chvíli. „Dva týdny, týden dopředu, takže kapacity se plní nikoliv od konce dubna, ale spíše až před sezonou,“ řekl Holub. Kratší jsou podle něj i pobyty, už nebývají týdenní. „Rodiny si zajistí třeba na tři dny ubytování v Krkonoších, tři dny v Jizerkách a procestují to tady,“ dodal starosta.