Hlavní šumavské středisko Špičák zažilo v létě tři různé etapy návštěvnosti

Nejlepší byla druhá polovina července, naproti tomu nejhorší je vinou kůrovcové kalamity srpen. ČTK to řekl ředitel areálu Vladimír Kasík. Z celkového počtu letních návštěvníků připadá zatím 61 procent na pěší turisty a zbytek na bikery.

„Červen až polovina července nebyly nic moc. V červnu se ještě asi projevila školní docházka a i to, že jsme kvůli dubnovému bourání starých budov a zahájení stavby objektu s novou restaurací a privátními byty spustili provoz až 15. června. Na začátku července lidé asi více mířili k moři, takže jsme zaznamenali asi 20procentní meziroční pokles návštěvnosti,“ uvedl.

Druhá polovina července až do prvních srpnových dnů byla podle Kasíka vynikající. „Dohnali jsme i ten 20procentní počáteční propad, takže jsme byli na stejných počtech jako loni,“ uvedl Kasík. Lidé si podle něj cestu do areálu našli, a to i přes zhruba třítýdenní úplné zavření silnice z Hojsovy Stráže.