Provozovatelé památek v Moravskoslezském kraji považují sezonu za vydařenou

Co se týče počtu návštěvníků za srovnatelnou s předcovidovým obdobím v roce 2019, kdy do areálů zámků či technických památek mířily mnohdy rekordní davy zájemců. Například v případě industriálního dědictví podle provozovatele Dolu Michal pomohl celosvětový trend rostoucího zájmu o tento typ dědictví. Vyplývá to z ankety ČTK.

„Odliv turistů jsme nezaznamenali. Trend, že by letos lidé více než v loňském roce vyráželi na dovolenou do zahraničí, se nepotvrdil,“ řekla kastelánka empírového zámku v Raduni na Opavsku Markéta Kouřilová. „Loni za celý rok jsme měli 24 000 návštěvníků. Nyní už máme okolo 22 000 lidí. A to nás čeká ještě silné září. To už máme nahlášené zájezdy seniorů a připravujeme edukační programy pro základní školy,“ dodala Kouřilová.