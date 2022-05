V Třeboni vznikne za 500 milionů komplex s Alzheimer centrem

„Jedná se o lokalitu, kterou jsme chtěli využít pouze pro tyto účely,“ uvedl třeboňský starosta Jan Váňa (ODS). Smlouva navíc počítá s tím, že nový majitel získá do dvou let stavební povolení a do pěti let bude objekt postavený. Pokud by se tak nestalo, město by získalo pozemek zpátky a vrátilo peníze investorovi. „Takže z našeho pohledu nemůžeme nic ztratit. Buď nám pozemek zůstane, nebo vznikne komplex, který tato oblast potřebuje,“ řekl starosta.