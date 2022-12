Akvapark v Pasohlávkách se po odstávce otevře, voda v bazénech bude teplejší

Vedení se rozhodlo, že přes růst cen energií vodu v některých bazénech ohřeje na vyšší teplotu než dřív, a to až o šest stupňů. Ve většině z nich bude mít voda 36 stupňů, řekl ČTK ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. Během odstávky se v akvaparku pracovalo také na opatřeních, která zajistí úsporu energií.

Novinkou bude také speciální průchod z vnitřního areálu k termálním bazénů Romulus a Remus. Návštěvník tak nebude muset v zimní sezoně do mrazu. „Díky novým speciálním dveřím vstoupí na vyhřívaný chodník a pak rovnou do termální vody. Dveře navíc omezí přístup chladného vzduchu do bazénové haly, což je další z úsporných řešení, která jsme plánovali,“ řekl Pavlacký. Termální bazény se však otevřou až v prvních týdnech příštího roku.