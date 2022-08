Archeologové v Oslavanech objevili pozůstatky osídlení tří pravěkých kultur

Při výzkumu odborníci našli pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné. Podle jejich zjištění na stráni pod Starou horou sídlili lidé 600 až 700 let. Nejstarší pozůstatky archeologové datují do doby 5300 až 5200 let před naším letopočtem a patřily kultuře s lineární keramikou. „Po nich se tu usídlila kultura s vypíchanou keramikou, která je asi o 300 let mladší. Našli jsme i doklady přítomnosti kultury s moravskou malovanou keramikou, která spadá do doby 4700 let před naším letopočtem,“ dodal vedoucí výzkumu.