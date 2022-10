Brno chce za 47 milionů opravit prázdný dům v Hálkově ulici. Nabídne 12 bytů

Dříve město nedávalo do smluv inflační doložky, ale u objektu Hálkova s ní podle náměstka počítá. „Dříve jsme něco vysoutěžili a kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů se na nás firmy obracely s žádostí o zvýšení ceny a my jsme jim nemohli vyhovět. Teď už to bude ošetřeno,“ řekl Oliva.