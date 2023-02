Brno plánuje vznik muzea MHD, majitele sbírek Technické muzeum zatím neoslovilo

Na podrobnější dotazy ČTK z pondělí město neodpovědělo. Desítky historických vozidel má ve sbírce Technické muzeum v Brně (TMB), jehož zástupce v této otázce nikdo z města nekontaktoval, řekl ČTK náměstek ředitele Josef Večeřa. Dopravní podnik má nyní ve sbírce 14 retrovozidel, které dokumentují z velké části vozový park, jenž ještě před pár lety běžně jezdil ulicemi.

Dopravní podnik zatím v otázce muzea v pavilonu Z žádné kroky neučinil a čeká, až od města dostane úkol, řekl ČTK generální ředitel Miloš Havránek. O muzeu MHD už přitom dopravní podnik uvažuje několik let a měl v plánu je vytvořit v husovické vozovně, která prozatím patří trolejbusům. Po přestavbě vozovny ve Slatině by měly být trolejbusy už pouze v Komíně a ve Slatině a husovická vozovna by mohla sloužit historii podobně jako v Praze vozovna ve Střešovicích, která letos slaví 30 let existence. Kruhový pavilon Z postavený v roce 1959 nabízí výrazně více místa, přes 24 000 metrů čtverečních. V Praze je na menším prostoru vystaveno 40 vozidel. Pavilon už v posledních letech není pro výstavy příliš využívaný.

Brno potřebuje dlouhodobě prostor, ve kterém by mohly být vozy TMB vystavené a běžně přístupné veřejnosti. Kolejová vozidla jsou dlouhodobě deponovaná v hale v Líšni bez možnosti je vytáhnout po kolejích ven. Depozitář je přístupný pouze omezeně po předchozí domluvě. Muzeum dlouhodobě usiluje o to, aby mohlo tramvaje ukazovat. Jsou mezi nimi vozy, které dokumentují vývoj více než 150 let brněnské MHD. Nejstarším exponátem je vůz koňské tramvaje, v depozitáři je také například vůz parní tramvaje a řada elektrických tramvají z první poloviny minulého století.

„Chceme areál postupně revitalizovat a byli jsme domluveni s dopravním podnikem, že se tam začne něco dělat, až se sem postaví tramvajová trať,“ zmínil Večeřa plánovanou obnovu tratě ve stopě bývalé líšeňské dráhy. Její stavbu však oddálila skupina místních, kteří zde tramvaje nechtějí. Díky trati by se mohlo postavit zhlaví (rozvětvení kolejiště) před depozitářem a s vozy by tak šlo snadno manipulovat. „Potom by šel depozitář uklidit, vyčistit, bylo by tu možné postavit zázemí a návštěvníci by tu měli vše potřebné,“ řekl Večeřa.

Poté by mělo smysl renovovat vozy, aby byly některé provozuschopné a bylo možné je při různých příležitostech předvádět. Dlouhodobé odstavení ve vlhku nesvědčí především elektroinstalaci, vozům by svědčilo, kdyby mohly párkrát do roka vyjet. Renovace jednoho vozu však vyjde až na miliony korun. Ve sbírce je zhruba 30 vozidel, která jezdila v Brně, čtyři lokomotivy či vozy z líšeňské dráhy a další tři desítky vozidel z jiných provozů v Československu. K tomu má TMB ve sbírkách staré trolejbusy a autobusy. Některé z nich se objevují v červnu v ulicích při Dnech dopravní nostalgie, Večeřa ale uvedl, že komunikace s dopravním podnikem je velmi obtížná.