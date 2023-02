Brno a kraj podporují snahu o zápis Mendelova skleníku na seznam UNESCO

Podle něj zatím nelze říct, kdy by mohla být žádost podaná, v rychlém případě by to mohlo trvat tři roky a pět let trvá rozhodnutí. „Není to jen o čase, ale i o velké částce peněz. Jsou to tři miliony ročně na celý ten proces. Je tam řada posudků a dokumentů, které je potřeba předkládat,“ řekl hejtman.