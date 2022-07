Brno rozšíří počet míst v dětských skupinách a od září sníží poplatek

Od září se poplatek nejen sníží, ale zjednoduší se i jeho výpočet. „Paušální poplatek nahradí doposud užívaný složitý výpočet, který se odvíjel i od pravidelnosti docházky dětí do zařízení. Nyní musí rodiče například hradit 50 korun za každý den absence dítěte, pokud chtějí místo ve skupině podržet. To od září odpadne,“ uvedl Hladík.

Rodiče dětí mladších tří let od září zaplatí měsíčně 2000 korun za celodenní pobyt a 1000 korun za půldenní pobyt, u dětí od tří let to bude měsíčně 4000 korun za celodenní pobyt a 2000 za půldenní pobyt. Na základě rozhodnutí ředitele SZZ II Brno Dana Zemana může být podle Hladíka v dětské skupině Zahradníkova poskytnuta sleva. „V tom případě bude účtováno 1000 korun měsíčně bez ohledu na věk dítěte a zvolenou délku pobytu,“ dodal náměstek.