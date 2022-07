Vsetín dá do rekonstrukcí škol a školek přes 80 milionů korun

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov bude stát 55 milionů korun. „Počítali jsme s 35 miliony korun, ale při růstu cen a výběrovém řízení jsme se dostali až na částku 55 milionů,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka (STAN). Počítá se s celkovou rekonstrukcí pavilonu, zateplením a výměnou střechy, výměnou oken a opravou fasády. Budou nové rozvody, zázemí, sklady, vybavení i technologie. „Vzhledem k velkému rozsahu nebude akce dokončena do konce prázdnin. Ve druhé polovině října by měly být hotovy interiéry a zprovozněna kuchyně a jídelna. Venkovní práce na střeše a fasádě budou pokračovat až do listopadu,“ uvedl Pifka. Radnice zajistí náhradní stravování v jiných školách.