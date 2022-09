Divadlo Radost v Brně připravuje hororovou hru na motivy bratří Grimmů

Příběh Jeníčka a Mařenky podle polského autora scénáře Pawla Chromczyka kombinuje pohádku s motivem překonávání krize. „Před časem se mě můj šestiletý syn zeptal, jestli budeme hladovět, protože slyšel v rádiu zprávu o celosvětové krizi a bál se, že nebudeme mít co jíst,“ řekl Chromczyk.

Hra je vhodná pro děti od šesti let. „Vycházíme z toho, že dnešní děti vyrostly sledováním filmů o Harrym Potterovi a o Pánu prstenů. To, čeho jsme se v jejich věku báli my, je pro ně v dnešní době legrační,“ řekla dramaturgyně Kateřina Šplíchalová Mocová.