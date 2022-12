Dopravní podnik v Brně dokončuje renovaci dvou historických trolejbusů

Zatímco tramvají včetně vlečných vozů už má podnik téměř deset a autobusů pět, renovovaný trolejbus je ve sbírce zatím jediný, a to kloubový 15Tr. Brzy jej tak doplní další dva. Nejdříve by měl vyjet kloubový vůz typu 22Tr s evidenčním číslem 3601, který byl do Brna dodán v roce 2003 ještě ze Škody Ostrov. „Vůz je zatím rozdělen na dvě části a v následujících týdnech jej čeká spojování. Aktuálně také máme od dodavatelů všechny potřebné komponenty, abychom vůz mohli dokončit. Pracuje se na elektrorozvodech a vzduchových systémech. Dokončen by mohl být během února,“ řekla Doležalová.