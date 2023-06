Dopravní situace v Brně bude přes léto komplikovaná, přidají se další uzavírky

Tomkovo náměstí bude několik týdnů průjezdné jen jedním pruhem v každém směru, sníží se počet jízdních pruhů ve Sportovní či Hradecké ulici a dlouhé objížďky přinese uzavírka Bohunické či Štursovy. Vyplývá to z informací, které brněnský magistrát zveřejnil na webu Kopeme za Brno .

Přes prázdniny bude pokračovat stavba velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici, přestavba Bauerovy ulice, stavba protipovodňových opatření na Poříčí a oprava mostu v ulici Otakara Ševčíka. Kvůli těmto stavbám se jezdí na velkém městském okruhu pouze jedním pruhem v každém směru. Stejné problémy čekají řidiče i na Tomkově náměstí od 15. července do 18. srpna, kde se po stavbě zatím jezdilo dvěma pruhy v každém směru. Od 1. července se také u ústí do Tomkova náměstí uzavřou Cacovická a Valchařská ulice a Dukelská třída. Kvůli tomu také nebude jezdit tramvaj do Maloměřic a Obřan, bude končit před Tomkovým náměstím. Místo toho budou lidé jezdit autobusy ze Staré osady.