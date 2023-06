Silniční „únikovka“ v Brně: Mapa letních uzavírek, které je lepší objet

Omezení mají v této oblasti pokračovat až do konce roku 2024. Ulice Valchařská, Dukelská a Cacovická budou uzavřeny do konce prosince 2023.

V úseku Žabovřeská čeká řidiče od 26. června do 31. července 2023 omezení mezi Kamenomlýnským mostem a Bráfovou. Provoz tu povede jedním pruhem v každém směru, začátkem srpna se přesune do části silniční galerie. „Bude navazovat omezení v prostoru tunelu Hlinky, ale dosud není zpracované dopravní značení,“ uvádí mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Částečné uzavírky tu mají pokračovat až do konce roku.