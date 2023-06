Letní peklo na českých dálnicích. Mapa úseků, na kterých lze čekat kolony

Nedaleko Prahy, mezi 16. a 21. kilometrem, tedy mezi Všechromy a Mirošovicemi, pokračuje postupná oprava vozovek v celé šíři dálnice, včetně oprav mostů a dalších prvků. Do června se pracovalo v pásu ve směru na Prahu, o posledním červnovém víkendu se práce přesunuly na druhou stranu dálnice.

Práce budou pokračovat až do listopadu, provoz v obou směrech je s omezením zachovaný. „S výjimkou instalace dopravních omezení bude doprava vedena v režimu 3+3 zúžené jízdní pruhy s omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Průběžně se bude samozřejmě měnit průjezdnost jednotlivých jízdních pruhů dle postupu prací,“ popisuje Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kvůli rekonstrukce silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Jihlavou mohou řidiče až do konce října čekat komplikace při sjezdu na exitu 112 Jihlava a na příjezdu do města. Ten, kdo se jim chce vyhnout, může využít exit 104 Větrný Jeníkov nebo 119 Velký Beranov.

Už letos v srpnu mají začít práce na prvním úseku, který je vůbec nejvytíženějším v celé české dálniční síti. Je to část mezi křižovatkami 194 Brno-centrum a 196 Brno-jih, tedy mezi odbočkami na Vídeň a na D2 na Bratislavu. Hotovo zde má být v roce 2025, ostatní úseky jsou v přípravě.

Nedostatečná kapacita dálnice D1 v oblasti Brna je příčinou neustálých kolon. V blízké budoucnosti se řidiči dočkají zlepšení, mezi Kývalkou a Holubicemi se dálnice rozšíří na šest pruhů. Před tím je však nutné počítat naopak s komplikacemi kvůli stavbě. „A to zejména v ranních a odpoledních špičkách, kdy se v místě tvoří kolony i bez jakéhokoliv omezení na dálnici,“ varuje Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Další rekonstrukce zpomaluje jízdu mezi 229. a 254. kilometrem – mezi Vyškovem a Kroměříží. Omezení tu lze čekat do 21. července. Asfalt byl ve špatném stavu, svodidla rezivěla, údržbu potřebovaly i mosty. Do 2. července je uzavřená polovina dálnice ve směru na Kroměříž mezi 253. a 254. kilometrem, provoz je vedený jedním pruhem v každém směru. Po 2. červenci se zde bude pracovat mezi 235. a 237. kilometrem.

Od 6. do 19. července bude uzavřený exit 236 Ivanovice na Hané ve směru na Kroměříž, s objížďkou přes exit 258 Kroměříž-západ. „V termínu 20.–21. července ještě proběhne demontáž dopravních omezení, a tím bude akce hotova,“ upřesňuje Jan Studecký.

Se zúžením a omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině je nutné až do 20. srpna počítat na více místech mezi Lipníkem nad Bečvou a Bravanticemi. Ve směru na Přerov to bude mezi 310. a 328. kilometrem, v opačném směru mezi 324. a 328. kilometrem. Kromě opravy vozovky tady bylo nutné stabilizovat sesutý svah.

Začátek dálnice D3 postihne do 20. července částečná uzavírka mezi 62. a 70. kilometrem, tedy v úseku Nová Hospoda – Chotoviny. Uzavřený bude také exit 70 Chotoviny ve směru na České Budějovice. Opravovat se bude povrch na polovině dálnice ve směru na jih, provoz bude vedený jen po jednom pruhu v každém směru.

Přímo u Prahy vyžadovala rekonstrukci dálnice D5, přesněji úsek mezi 3. a 9. kilometrem, tedy mezi Pražským okruhem a Loděnicí. „Do konce července se bude pracovat převážně na levé části dálnice, ve směru na Prahu. Poté se práce přesunou na pravou polovinu dálnice, tedy do směru na Plzeň,“ popisuje Jan Studecký.

Práce mají pokračovat až do října, provoz bude většinou ve dvou zúžených pruzích v každém směru a s omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Exit 5 Rudná bude ve směru na Prahu do 15. července uzavřený.

Část dálnice D11 zaberou stavbaři mezi 26. a 37. kilometrem – mezi Sadskou a Klukem, a to od 4. července do 10. září. Provoz tu v obou směrech povede dvěma zúženými pruhy. Ve směru na Hradec Králové také nebude možné od 5. července do 10. srpna použít exit 35 Vrbová Lhota a stejnojmennou odpočívku. Objížďka povede přes exity 39 Kluk a 25 Sadská.