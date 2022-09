Jihomoravský kraj osadil solární panely na první budovu, plánuje další

Náklady jsou 29,8 milionu korun, panely by ale měly přinést milionové úspory na energiích. Solární panely dává na budovy i Brno. Zatím je má na čtyřech a do konce roku budou na 12 objektech, náklady jsou kolem 16 milionů korun. V příštím roce přibude podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) více než 50 dalších budov, což v celkovém součtu přinese úspory ve stovkách milionů.

V budově v ulici Cejl mají solární panely podle Grolicha výkon 110 kilowatthodin za den. „Další projekty budeme průběžně realizovat a chtěli bychom je mít v příštím roce,“ poznamenal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Panely by se tak měly objevit například na tišnovské nemocnici, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti ve Veselí nad Moravou nebo Domově Horizont v Kyjově. Z celkových nákladů přes 29 milionů pokryje devět milionů dotace, zbytek dá kraj.

Fotovoltaické panely osazuje i Brno. „Zatím je máme na čtyřech budovách, jsou to například domovy pro seniory nebo bytové domy. Do konce letošního roku budou na dalších osmi, největší asi na Poliklinice Lesná,“ řekl Hladík.

Podle něj se chystají projekty na dalších více než 50 budov v příštím roce, mezi kterými jsou například bytové domy nebo školy a domovy seniorů. „Aktuálně to děláme tak, že máme povolení na celou střechu, ale osadíme panely jen pro vlastní spotřebu. Nemáme zatím zákon o komunitní energetice, takže bychom přetoky museli prodávat do distribuční sítě. My si ale chceme přetoky posílat na jiné budovy, což bude možné, jakmile bude ten zákon,“ řekl Hladík. Dodal, že většina panelů zatím nepokryje celou potřebu dané budovy.