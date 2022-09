Málo úředníků a razítka památkářů. Co vše zdržuje dotace na fotovoltaiku

Solární panely by mohly v současné energetické krizi zachránit nejeden podnik. Přípravu ale podle expertů podcenil jak stát, tak samotné firmy, které s budováním začaly příliš pozdě. O dotace na fotovoltaické elektrárny žádá bezmála 4 tisíce podniků, stát ale nemá dost lidí na to, aby je stíhal včas schvalovat.

Hodnocení by mělo být rychlejší a kapacity ministerstva by měly být významně posíleny. K tomu se přiklání i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Problému stavebních povolení se bojí i ředitel Solární asociace. „Od nás několik měsíců leží na stole návrh a žádost o zvýšení nutnosti pro stavební povolení z 20 na 50 kWh a na zjednodušení výstavby nad 100 kW. To pomůže stovkám firem a pomůže to i úřadům, které budou zatížené.“

„Musíme si přiznat, že jsme v Česku zaspali. To, že se teď tisíce firem obrací na MPO, znamená, že už měly existovat podmínky, aby to mohly mít firmy nebo domácnosti dávno postavené,“ říká Krčmář.

Podle něj to ale nic nemění na tom, že za současnou situaci si můžeme do jisté míry sami. „Teď doplácíme na to, že podle bývalých vlád fotovoltaiky příliš nepotřebujeme, že nám stačí klasické elektrárny a do budoucna jádro, že Putin je spolehlivý partner a podobně,“ říká Krčmář.