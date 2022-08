Největší developer skladů a hal v Česku pokryje střechy fotovoltaikou

„Máme skutečně obrovské plány na následující roky. Do konce roku přidáme nejméně dalších 9 MWp, (megawatt peak, jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek.) v příštím roce dalších třicet a mezi roky 2025 a 2026 se dostaneme až na 300 MWp. Myslíme si, že tím pádem budeme v top dvojce provozovatelů fotovoltaik v České republice,“ říká pro SZ Byznys Jakub Kodr, šéf rozvoje CTP.

Vznikají tak udržitelné parky s řešeními, která má zajistit jejich energetickou soběstačnost, jakési ostrovy udržitelnosti. Ty nejenže budou energeticky neutrální, ale mají přispívat do okolní elektrické sítě.

Do konce roku 2022 rozšíří své portfolio na 10 milionů m2, tedy o rok dříve, než jak byl stanoven cíl při jejím vstupu na burzu Euronext Amsterdam na konci března 2021.

Osazení všech střech, u kterých je to možné, je součástí dlouhodobé strategie. Od roku 2020 developer staví veškeré haly už „nově“, tedy výhradně v souladu s udržitelností budov.

Nedostatek solárních panelů je netrápí. „Řešíme to intenzivně poslední dva tři roky. U nás je výhoda, že ty budovy dlouhodobě vlastníme a neprodáváme. My těch průmyslových parků máme 60, takže proč ten potenciál nevyužít,“ říká Jakub Kodr s tím, že už před lety budovy stavěli tak, aby na ně výhledově mohli soláry instalovat. Nyní je doplní na všechny, i starší haly.

„Ne, že bychom tehdy věděli, jak velké to bude jednou téma, ale chtěli jsme být připraveni. Takže statika našich střech je ve většině případů připravená na instalaci, “doplňuje.

S instalacemi fotovoltaických elektráren začal developer v roce 2010 a dosud má pokryto 13 střech CTParků napříč Českou republikou. Celkem vytvářejí 6 MWp. Firma tak hodlá využít více než desetiletých zkušeností nejen s instalací, ale i připojením do distribuční sítě a dlouholetou údržbou. Do konce roku 2022 dosáhne kumulovaného výkonu 15 MWp. Cílem pro rok 2023 je dalších až 20 MWp.

S obratem k obnovitelným zdrojům také Česká republika začala vyhlašovat dotační výzvy. CTP přihlásilo několik projektů do první vlny Modernizačního fondu a podařilo se mu získat peníze na projekty nad 1 MWp v Severomoravském kraji. Podmínkou fondu je, aby investor dokončil elektrárny do pěti let od získání peněz.