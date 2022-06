Dron ukazuje jezero, které Čechům vydělá v Turecku miliardy

První jednotka tureckého Alpaslanu 2 byla uvedena do provozu v říjnu 2020. V roce 2021 vyrobila 609 gigawatthodin elektrické energie. „To odpovídá roční spotřebě přibližně 213 tisíc tureckých domácností. Pro představu je to třeba dvakrát Hradec Králové,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys přímo na hrázi vodního díla Jakub Fajfr, výkonný ředitel Energo-Pro pro strategii a rozvoj.

Po roce a čtvrt je tedy jasné, že na sebe vydělává a návratnost skupina očekává do šesti let od spuštění. Její příspěvek do skupinové EBITDA, tedy ročního přínosu zisku před odpisy, zdaněním a odečtením úroků, byl jen loni 40 milionů eur.