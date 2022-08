Kyjov chce kvůli inflaci a energiím pomoct občanům částkou až pět milionů

Zájemci s bydlištěm v Kyjově by mohli na dítě do 15 let dostat 1000 až 1500 korun a použít by je mohli na jeden i více sportovních či kulturních kroužků, podpora bude odvozená od členských příspěvků v daném klubu nebo organizaci. Schválit to musí zastupitelé. „Měli jsme informace, že by někteří rodiče museli dětem omezovat kroužky z důvodu jiných nutných výdajů. My přitom u dětí tyto aktivity omezovat nechceme, Považujeme to za prevenci kriminality a je dobře, že se hýbou a jsou v kolektivu,“ řekl starosta Kyjova František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých). Děti už měly omezené aktivity a setkávání v souvislosti s více než dvouletou pandemií covidu.