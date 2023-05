Lidé v Brně mohou ve 3D realitě letět dronem nad spáleništěm v Českém Švýcarsku

Zájemci se také prostřednictvím 3D reality mohou proletět v dronu nad spáleništěm. ČTK to dnes v expozici hasičů řekl Štěpán Komosný. Na brněnském výstavišti se koná trojice bezpečnostních veletrhů v čele s veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Hasičům v Českém Švýcarsku pomáhalo hned několik dronů, k vidění na výstavišti je dron lehké třídy a dva těžší třídy. Drony mají podle Komosného k dispozici hasiči ve většině krajů, zbylá část by je měla dostat do konce roku. „V malých a velkých dronech není až zase takový rozdíl v použití, protože obě zařízení nesou kameru a termokameru, kdy ale v případě těžších dronů je kamera kvalitnější a měření přesnější,“ uvedl Komosný.

Hasiči v případě větších požárů mohou pomocí dronů například vyhodnocovat rozsah požáru, častěji se podle Komosného ale drony využívají při vyhledávání skrytých ohnisek. Tak tomu bylo například právě i v Českém Švýcarsku, kde drony pomocí termokamer zvýšenou teplotu v lokalitě vyhledávaly. „Cokoliv bylo nad 50 stupňů, to jsme zaznamenali na GPS souřadnice, které byly zaevidovány do map. Ty následně sloužily pro velitele zásahu, aby mohl lépe zkoordinovat pozemní jednotky, ale především pro letecké hašení. Pomohly lokalizovat skrytá ohniska a voda se shazovala tam, kde to bylo potřeba,“ popsal Komosný.