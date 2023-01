Most v Brně přes Svratku by mohl být v plném provozu znovu ve druhé půli roku

Most přes Svratku převádí čtyři koleje. Po dvou se může jezdit bez omezení, třetí kolej je průjezdná díky mostnímu provizoriu, které tam stavbaři udělali loni o vánočních svátcích. Čtvrtá kolej je vyloučená a osobní vlaky směrem do Zastávky u Brna musejí využívat místo hlavního dolní nádraží a cestující autobusy, které jsou navázané na odjezdy a příjezdy vlaků. Autobusy je dovezou do centra města na hlavní nádraží.