Na VUT vyvinuli pomůcky pro včelaře, které umožní sledovat, co se v úle děje

„Úl je uzavřený. Je to černá krabička, ve které se něco děje. Co, to se včelař dozví až ve chvíli, kdy ho otevře a podívá se dovnitř. Cílem bylo úl zprůhlednit tak, aby měl včelař všechny informace, které potřebuje pro rozhodování, k dispozici okamžitě z mobilu nebo počítače,“ řekl jeden z tvůrců Petr Sadovský z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Chytré včelaření bere v potaz teplotu v úlu, vlhkost, jeho hmotnost a její změny v čase, což ukazuje na to, zda včely nosí nektar. Zařízení dává včelaři volnost, aby nemusel pravidelně k úlu dojíždět. Navíc kontrola jednou týdně nemusí být dostatečná. Jednomu zákazníkovi například poryv větru úly převrhl. „Včelař by to nezjistil, ale váhy v aplikaci najednou ukazovaly nulu. Dojel tam, našel popadané úly a po několika hodinách dal vše v pořádku. Bez aplikace by to zjistil třeba po týdnu, a to už by bylo pozdě,“ uvedl Sadovský.