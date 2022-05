Spása včel. První úly na světě z 3D tisku dělá Čech a má i nejdražší med

A právě to chce pomoci vyřešit tamní nezisková organizace Lacrima Foundation. V roce 2018 ji v Edinburghu založili podnikatel českého původu Vince Moucha a jeho slovenský kolega Marián Ondruška. Spolu teď vyrábějí první úly z 3D tiskárny na světě.

Cílem nápadu je nabídnout včelařům a rojům příbytky vyrobené lidmi, ale přitom přírodního rázu, aby hmyz získal větší odolnost. Úly jsou totiž vytištěné z kompozitu na bázi dřeva. A dají se zavěsit i do vyšších pater korun stromů. Simulují tak přirozené podmínky a včely mohou v nerušeném ekosystému žít v souladu s vlastními sezónními rytmy. Úly jsou navíc plně rozložitelné.

A další prototyp by mohl už v příštích týdnech či měsících zamířit i do Česka. O jeho umístění do brdských lesů v pilotním projektu jedná neziskovka s Vojenskými lesy a statky ČR. Obdobná domluva probíhá na Slovensku, kam teď jeden model míří na Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře.