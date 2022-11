Násedlovice na Hodonínsku nabídnou lidem k prodeji 18 parcel pro rodinné domy

Parcely jsou na okraji obce. "Je to jediná lokalita, kde územní plán umožňuje stavbu. My to zasíťujeme, a až to bude připravené, nabídneme to k prodeji. Počítáme, že by to mohlo být příští rok “ uvedl Kopeček. Podle něj projekt zůstal po minulém vedení, kdy obec 20 let vedla starostka Vlasta Mokrá (STAN). V letošním volbách ale zvítězili lidovci a Mokrou nahradil Kopeček.