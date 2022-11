Litomyšl chce vrátit rodnému bytu Bedřicha Smetany původní dispozice

Byt potřebuje odvlhčení a nové rozvody, navíc v současném stavu neumožňuje vybudovat moderní a důstojnou připomínku slavného rodáka. Na obě investice chce město získat dotace, řekl ČTK starosta Daniel Brýdl (Generace 89). Od narození slavného skladatele uplyne 200 let v roce 2024.

„Rádi bychom měli byt opravený do výročí Smetanova narození v březnu, nebo přinejhorším do začátku festivalu Smetanova Litomyšl v červnu 2024,“ uvedl Brýdl.

Po rekonstrukci by se mělo vrátit propojení bytu s prostory bývalého pivovaru, od nichž je v současnosti zcela oddělen. Na více místech jsou patrné zazděné historické průchody. Byt je přístupný nehistorickým a nepříliš důstojným vstupem přímo z nádvoří před zámkem, což mimo jiné expozici v bytě Smetanových půlí uprostřed trasu, kterou jsou vedeny prohlídky. Nově by bylo možné využít některé prostory pivovaru jako součástí prohlídek Smetanova bytu a byt by naopak mohl být zajímavým doplňkem společenských akcí konaných v pivovaru a přilehlé jízdárně. Vrátit by se měl původní vstup z průchodu do pivovaru.

Expozice by byla členěna na dvě tematické části, na hudební dílo a příběh umělcova života. S bytem by se zacházelo podobně jako s jevištěm. První část by návštěvníkům nabídla hudebně-vizuální zážitek, budou v ní zachycena hlavní hudební témata, která skladatel ve své tvorbě sledoval. Ve výběru z oper, symfonických básní, smyčcových kvartetů i tanečních motivů budou koncentrovaně představena Smetanova vrcholná díla.

Ve druhé části bytu by je čekal zážitek autentického dobového domácího prostředí umocněný životním příběhem Bedřicha Smetany. V této části by byl skladatel ještě dítětem svých rodičů, otcovy profese a své doby, tedy období měšťanského biedermeieru. Hudební kariéra i nelehký životní příběh by jej teprve čekaly.

Upravit by se měla také část hlavního náměstí, které nese skladatelovo jméno. Cílem je dát větší prostor soše Bedřicha Smetany, která je upozaděna parkujícími auty. Nejbližší okolí pomníku by se mělo proměnit na klidovou zónu se stromy a vodními prvky.