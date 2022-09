Po letech příprav Brno otevřelo podjezd pro cyklisty pod Hladíkovou ulicí

Cyklisté měli pěšky chodit přes vzdálený přechod, i přes zákaz ale ulici přejížděli. Denně se tu přitom pohybují stovky cyklistů, protože se jedná o jednu z páteřních brněnských cyklotras, kterou řada lidí používá jak pro cykloturistiku, tak pro denní dojížďku do zaměstnání.

Radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) předpokládá, že na stejné cyklotrase by nedaleko odtud měl vzniknout i podjezd Křenové ulice, uvedl v tiskové zprávě. Tu město plánuje rekonstruovat v roce 2025. V nedávné minulosti se podařilo na cyklotrase kolem Svitavy vyřešit lépe také přejezd Cejlu u Zábrdovického mostu. Cyklisté po ní mohou dojet směrem na jih do Komárova a odtud k cyklostezce podél Svratky. Směrem na sever trasa pokračuje podél řeky až do Bílovic nad Svitavou a je součástí evropské dálkové trasy EuroVelo 9.