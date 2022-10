Po letech snah se pro návštěvníky spojí v Brně zahrady vil Tugendhat a Löw-Beer

Hradem Špilberk prošlo od začátku roku do čtvrtka půl milionu návštěvníků, 130 000 lidí si zakoupilo vstupenku, další tisíce přišly na koncerty, které se v areálu konají. „I přes to, že lidé musejí vyjít na hrad do kopce, máme jich tu hodně,“ řekl Šolc. A pro ty, kteří si v minulosti chtěli prohlédnout hrad jako stavbu, nabídne muzeum od 1. dubna poprvé možnost koupit si vstupenku na nový okruh po nejzajímavějších místech hradu. „Budou to i místa, která nikdy nebyla součástí výkladu historie hradu. Trasa bude mít 55 minut,“ řekl Šolc.