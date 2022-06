Po téměř pěti letech chce vedení Brna znovu omezit auta u nádraží

Nové značení znemožní projet řidičům od Nových sadů kolem nádraží do Benešovy ulice, v opačném směru nebude možné od Křenové za viaduktem odbočit doleva k obchodnímu domu Letmo. A zmizet má většina zábradlí, které dnes chodcům znemožňuje procházet z tramvajových ostrůvků do nádražní haly a na opačné straně ulice k Letmu, uvedla v tiskové zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS). Nynější plán radního pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) je velmi podobný tomu, který předkládal někdejší radní Matěj Holan (Žít Brno) na podzim 2017.

Změny dopravního značení společně s opravou povrchů a odstraněním zábradlí mají začít v září a vše má být hotové do konce letošního roku. Prostorem před nádražím denně prochází zhruba 100 000 lidí, autem tudy v roce 2017 projelo kolem nádražní budovy denně 4500 aut, v opačném směru 6500. Podle pět let starých předpokladů by měly po omezeních zmizet téměř tři čtvrtiny aut, která kolem nádraží pouze projíždějí a mohou použít malý městský okruh. Tehdy však bylo v plánu ještě zakázat odbočení z Masarykovy ulice doleva k nádraží, což je směr, který využívají především auta zajišťující zásobování historického centra. V celém prostoru před nádražím bude rychlost omezená na 30 kilometrů za hodinu. Zákazy nebudou platit pro MHD, cyklisty a také pro autobusy, které přijíždějí k autobusovému nádraží Grand.