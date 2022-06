Tématem novinky brněnského Divadla Feste je postavení žen v politice

Hru nazvanou Hodina ženy napsala politoložka Anna Durnová přímo pro Feste, a to s ohledem na nadcházející české předsednictví v EU. Premiéra bude v pátek v židenické Industře, kde nezávislé divadlo sídlí.

„Mluvíme-li o rovnosti pohlaví v politice, měli bychom se mnohem intenzivněji zabývat tím, co pro nás vlastně žena a takzvaná ženská otázka znamenají. Na to chce tato hra upozornit. Že totiž naše představy o tom, jaké ženy jsou nebo jaké by měly být, ženy od politiky odrazují,“ uvedla autorka hry. Možná je touha po ženách v politice ve skutečnosti touhou po lidskosti, doplnila.