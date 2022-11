Rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy v Brně se blíží ke konci

Prakticky celý letošní rok už se pracuje také v pravém křídle, jehož součástí je příjezdová hala. „Povedl se nám základ, který jsme chtěli do zimy stihnout, a to vztyčení ocelovoskleněné stěny do Nádražní ulice. Pracujeme na sítích a rozvodech a postupně budeme zaplňovat obchodní jednotky, aby práce měly co nejmenší dopad na provoz v příjezdové hale. Děláme hodně věcí, které nejsou tolik vidět, například novou vzduchotechniku,“ řekl Vrzal. Až na začátku jara skončí práce v pravém křídle, navážou plynule ještě práce na fasádě a elektrorozvodech na prvním nástupišti. Poté už bude první patro budovy, které využívají cestující, kompletně zrekonstruované.