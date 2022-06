Silničáři zahájili výběr firmy, která rozšíří D1 v Brně na šest pruhů za 1,3 miliardy

„Musíme ale proti původnímu plánu postavit úplně nový most před železniční trať z Brna do Břeclavi,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Podle něj to bude obtížná práce kvůli tomu, že koridor z Brna do Břeclavi je jednou z nejfrekventovanějších tratí v Česku.