Silnice mezi Moravskou Třebovou a Svitávkou se má připravovat jako čtyřpruh

Původně ji chtělo ministerstvo dopravy chystat jako třípruhovou, uvedla v tiskové zprávě senátorka za Boskovicko Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která usilovně řadu let lobbuje za přípravu stavby tohoto úseku. Třípruh se měl chystat kvůli předpokládaným nižším intenzitám dopravy.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) aktuálně hovoří o termínu stavby zhruba v letech 2028 až 2032, nicméně jedná se zatím spíše o výhled. Dlouhodobě byla silnice v plánech Ředitelství silnic a dálnic ŘSD) označená jako R43, od loňska je označena jako S73, aby název nekolidoval s již existující silnicí I/43, která vede z Brna do Svitav a dále ke Králíkům.

Plně využitelná se však silnice 73 stane až ve chvíli, kdy bude dostavěna kompletně od dálnice D1 až k dosud neexistující dálnici D35. I když se letos otevře úsek D35 z Časů do Ostrova, stále bude chybět dostavět ještě zhruba 80 kilometrů dálnice. Nová čtyřpruhová silnice 73 má největší význam v jižní části, v níž má odvést část dopravního zatížení z brněnské Kníničské ulice a z velkého městského okruhu. Má však vést západní částí Brna včetně sídliště Bystrc a přes hráz Brněnské přehrady a její odpůrci ještě zdaleka nevyčerpali všechny možnosti, jak stavbě zabránit. Její stavba je tedy stále v nedohlednu, přestože už se kraji podařilo prosadit její trasu do zásad územního rozvoje. Do té doby, než bude kompletně hotová silnice 73 a dálnice D35, bude úsek mezi Svitávkou a Moravskou Třebovou sloužit především lokální dopravě.