Stavbaři na D1 v Brně začnou bourat most přes koridor, trať čekají noční výluky

„Zatím se obejdou bez výluk, protože budou bourat pole, která nejsou nad tratí, ale v lednu bude několik nocí provoz na trati vyloučený,“ řekl dnes novinářům zástupce zhotovitele Jiří Salava z firmy Metrostav Infrastructure. Dálnice má být rozšířena v polovině roku 2025.

„Většinu mostu chceme mít zdemolovanou do svátků a poté budeme pokračovat v lednu. Výluky začnou 15. ledna a budou trvat pět dnů vždy od 23:30 do 4:00,“ řekl Salava. „Poté se bude stavět most nový a doprava by měla být převedena do hotového jízdního pásu ve směru na Prahu po polovině příštího roku a začne se pracovat v jízdním pásu ve směru na Ostravu,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Stavba, při níž se dálnice rozšiřuje ze čtyř pruhů na šest, se od začátku v polovině letošního roku stala kritickou pro dopravní situaci v Brně a v okolí. I při běžném provozu bez nehod a jiných mimořádností vznikají až několik kilometrů dlouhé kolony z obou stran, stejně tak na dálnici D2 i ve Vídeňské ulici, po které proudí doprava z dálnice D52. Silničáři proto ve spolupráci s policií zavedli opatření, která mají zajistit větší plynulost dopravy. Proměnné dopravní značení upravuje maximální rychlost, aby řidiči dojížděli do kolony pomaleji. Omezené je předjíždění kamionů, u sjezdů z dálnice vznikla v pravém pruhu vyšrafovaná žlutá místa, aby bylo možné i z levého pruhu plynule z dálnice sjet.

Podle Mátla by se také už v lednu měla změnit organizace dopravy na dálnici D2 směrem do Brna. Nyní slouží k odbočení na dálnici D1 jediný pruh a dva průběžné pruhy slouží k cestě do Brna. „Máme v plánu, že už od chrlického sjezdu bude odbočovací pruh sloužit pouze vozidlům, která pokračují po D1 na Vyškov a pravý jízdní pruh by sloužil pro odbočení na dálnici D1 na Prahu. K cestě do Brna by byl jen jeden pruh,“ vysvětlil Mátl.