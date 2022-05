U Svratky v Brně vznikne přírodní biotop, má zabránit povodním

Záměr má název Přírodní a rekreační areál Jih, investorem je městská část Brno-jih. „Zajímavostí je, že areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních. A výhoda je, že by se lidé mohli v biotopu koupat a trávit zde volný čas,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).