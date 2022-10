V Bořím lese u Břeclavi začne devátá etapa sanace od munice

„Zatím se nám podařilo vyčistit 80 procent území, tedy 350 hektarů lesa, a pokračujeme. Devátá etapa by měla skončit do 24. listopadu příštího roku a celý průzkum do roku 2026,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. Firmy, které průzkumy prováděly, dosud našly zhruba 36 000 kusů munice. Šlo například o dělostřelecké granáty, pěchotní munici nebo náboje do velkorážných kulometů.