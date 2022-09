V Brně bude od příštího pondělí řídit tramvaje sedm řidičů z Mostu, zůstanou zde až do konce roku. „Tři řidičky a čtyři řidiči dorazili do Brna minulý týden ve čtvrtek. Ubytovali se, vyřídili potřebné dokumenty a také je čekalo povinné školení. Od středy se zaučují přímo na trati. Je potřeba, aby se seznámili s nejrůznějšími typy vozů, které v Brně máme, nebo třeba s ovládáním palubního počítače,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

V Mostě by museli přejít po dobu výluky na jinou práci. „Myslím, že nabídka stejné práce, jen na jiném místě, může pro zaměstnance znamenat příjemné zpestření i kvůli tomu, že v Mostě jezdí někteří z nich již 29 let po stejné trase Most – Litvínov a zpět,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Více tramvajových tratí totiž v Mostě není, jen tato spojnice okresního města s Litvínovem. V samotném Mostě se trať dělí na dvě větve na Velebudickou a k hlavnímu nádraží, v provozu jsou zde tři linky.