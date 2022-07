V Brně vznikne za 650 milionů domov pro seniory, nahradí nevyhovující

Podle ní domov vznikne novým způsobem, a to spoluprací veřejného a soukromého sektoru. „Tento typ kooperace jsme zvolili díky příkladům dobré praxe z jiných měst. Celý postup se takto zrychlí. Stavět by se mělo začít v roce 2024 a první obyvatelé by se mohli do domova nastěhovat v roce 2027,“ řekla Vaňková. Podle Kerndla se současní klienti přestěhují do dalších zařízení a starý domov také nebude časem přijímat nové klienty při uvolnění místa.