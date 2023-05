V Brně zdraží nájemné u bytů pro mladé rodiny nebo lidi v bytové nouzi

Minimální výše měsíčního nájmu v nových nájemních smlouvách vzroste z dosavadních 65,92 koruny za metr čtvereční na 85 korun. O 100 procent pak vzroste nájemné za startovací byty, pokud tam lidé budou žít déle než tři roky. Změny na svém dnešním jednání schválili brněnští zastupitelé.

Zdražení nájmu ve vybraných městských bytech souvisí podle vedení města s celkovým navýšením nákladů na údržbu a opravy bytového fondu. „I přes zvýšení je to zlomek ceny proti tržnímu nájmu, které se v Brně pohybuje mezi 280 až 300 korunami za metr čtvereční. Myslím, že pro nájemce to bude únosné a pokud to někoho ohrozí, máme dost podpůrných příspěvků, jako je příspěvek na bydlení, které lze využít,“ uvedla náměstkyně primátorky Karin Podivinská (ANO), která má bydlení na starost.

Další změna se týká pronájmu startovacích bytů, u kterých se nájemní smlouva uzavírá na tři roky s možností prodloužení o další dva. V takovém případě už ale nájemné vzroste o 100 procent. Právě prodlužování nájmu o dva, ale i více let, se podle Podivínské děje často a stává se pravidlem. „Přistoupili jsme k rapidnímu zvýšení nájmu, protože takhle lidé de facto blokují startovací byty, o které je poměrně značný zájem. Chceme, aby v nich žili jen ty tři roky a tímto je popohnat, aby své bydlení řešili,“ dodala náměstkyně.

Startovací byty jsou určené manželům a partnerským párům do věku 35 let s vymezenými příjmy. Jejich smyslem je zajistit bydlení mladým rodinám, u kterých se předpokládá, že si najdou jiné bydlení. V současnosti se nájem pohybuje od 66 korun do 96 korun za metr čtvereční. Záleží třeba na tom, zda je to zrekonstruovaný dům či novostavba.

Zastupitelé také schválili záměr přispívat z rozpočtu města městským částem na opravy sociálních bytů, které slouží žadatelům s nízkými příjmy nebo lidem v bytové nouzi. Důvodem je to, že některé z těchto bytů jsou po nájemnících zdevastované a je u nich nutná nákladná rekonstrukce, přičemž po bývalých nájemnících nelze peníze vymáhat.