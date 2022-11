V Nové Zbrojovce v Brně vznikne základní a mateřská škola za víc než 600 milionů korun

Součástí vítězného projektu jsou tři nové budovy. Kromě základní a mateřské školy a tělocvičny je v plánu výstavba administrativní budovy, ve které bude mít sídlo soukromá základní škola a gymnázium PORG. „Administrativní budova plní roli dominanty při vstupu do Nové Zbrojovky a umožňuje do budoucna i přesunutí radnice městské části Brno-Židenice. Je tak dobrým příkladem města krátkých vzdáleností,“ upřesnil radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Stavba všech budov bude stát mezí 600 až 700 miliony, podle Černého je do cenového rozpětí započítaný možný vývoj inflace. Stavba by měla začít v roce 2025. „Na době začátku stavebních prací závisí mnoho faktorů, počítáme, že by se mohlo začít v roce 2025 a že nejpozději do roku 2027 bude hotovo,“ sdělil ČTK projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.