Brno má připravený projekt pro stavbu cyklostezky ze Slatiny do Líšně

Umožní tak cyklistům dostat se bezpečně do rekreační oblasti v Mariánském údolí, aniž by bylo nutné jezdit po frekventované silnici spojující tyto okrajové části. Je na ní povolená osmdesátka, ale řidiči jezdí ještě rychleji. Kdy se začne stavět, není zatím jisté, protože stavba cyklostezky bude navázaná na rozšíření Holzovy ulice, řekl ČTK mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Za přemostěním Ostravské ulice cyklostezka povede souběžně s Holzovou ulicí a před křižovatkou s Drčkovou uhne doprava na dnešní polní cestu k vysílači, u něhož se stočí severně k Líšni. Povede k fotbalovému areálu, za nímž se napojí na Kučerovu a Horákovskou ulici, která ústí do Ondráčkovy ulice a do Mariánského údolí. Za fotbalovým areálem je možné dát se i doprava a dojet do údolí po polních cestách.

Dokumentace stála 1,2 milionu korun a vznikla jako úspěšný projekt vybraný v participativním rozpočtu v roce 2020. Může sloužit jak k výletům ze Slatiny do Mariánského údolí, tak k dopravě do zaměstnání do průmyslové zóny ve Slatině. V Mariánském údolí navíc cyklostezka navazuje na další stezky do Podolí, kde se lze napojit na nedávno vzniklé vzniklé cyklostezky a cyklotrasy, jež propojují oblast Šlapanic.