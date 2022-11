V Ořechově už 16 let proměňují polní krajinu v okolí obce, vrátil se do ní život

Po usilovné mnohaleté práci letos obec získala v kategorii Volná krajina ocenění v soutěži Adapterra Awards . Do krajiny se podle starosty Tomáše Dudíka podařilo vrátit polní cesty, zatravněné pásy, aleje či mokřady. Řekl to ČTK.

Nejde však o ojedinělé zásahy, ale komplexní proměnu krajiny na 20 kilometrech čtverečních. V 90. letech krajina vypadala bezútěšně, jak ji zanechalo socialistické zemědělství. Stala se „mrtvou“ a neprostupnou. „Změnu oceňují nejen naši obyvatelé, ale využívají je na procházky, běhání či venčení psů i lidé z okolních obcí. Dnes lze vystoupit z vlaku ve Střelicích a po cestách mimo silnice dojít k nám a dále do Hajan a půjde to až do Rajhradu,“ řekl Dudík.