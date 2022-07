Ve Veselí opravují další silnici v centru. Přináší to dopravní omezení

Opravy v Zámecké ulici začaly tento týden. Zámecká ulice přivádí dopravu z krajní části města od koupaliště směrem k nově budovaným kruhovým objezdům. „Jedná se o výměnu povrchu, a to kostek za asfaltový povrch,“ uvedla Trubelíková.

V Zámecké ulici mají úpravy mimo jiné snížit hluk. Podle Koláře si lidé z ulice a blízkého Bartolomějského náměstí dlouhodobě stěžovali na problémy, které způsobují kamiony jezdící po dlažebních kostkách. „Pohybuje se jim nábytek, skleničky, porcelán. Ve chvíli, kdy se začaly stavět kruhové objezdy, domluvili jsme se s ŘSD, že uděláme i Svatoplukovu ulici i opravu svršku komunikace v Zámecké ulici. Je lepší, to udělat najednou, než postupovat salámovou metodou,“ řekl. Dva týdny budou opravy na jedné polovině vozovky a dva týdny na druhé, provoz bude řízený kyvadlově pomocí semaforu.

Podle Koláře i nadále pokračují práce na stavbě dvou kruhových objezdů, které ŘSD staví staví za více než 50 milionů korun. Práce zbrzdil archeologický průzkum. „Archeologové už svůj výzkum uzavřeli, narazili na 520 hrobů z doby do druhé poloviny 19. století. Kvůli průzkumu nastalo zpoždění, ale máme domluvené schůzky, aby se to do konce srpna a září stihlo,“ dodal starosta.